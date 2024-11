Gatto con le convulsioni in uno show tv in Thailandia, accuse di abusi

Il telefilm in questione è "L'imperatrice di Ayodhaya". Per il pubblico la preoccupazione è che vi siano stati dei reali abusi sull’animale che lo hanno portato a mettere in scena così realisticamente tali sintomi. I produttori dello show hanno rassicurato sulle condizioni di salute del felino ma le autorità hanno avviato le indagini ascolta articolo

Una famosa fiction televisiva thailandese è sotto accusa per maltrattamenti contro gli animali. L’allarme è scattato quando il pubblico dello show tv ha assistito, durante una puntata, alla scena di un gatto in preda alle convulsioni. "L'imperatrice di Ayodhaya", dramma seguitissimo nel Paese, è quindi finito nella bufera quando gli spettatori, con un rapido passaparola diventato virale anche sui social, hanno iniziato a chiedersi cosa sia stato realmente fatto all’animale per rendere così convincente la sua performance. Per alcuni, come riporta la Bbc, non è da escludere che il gatto sia stato vittima di maltrattamenti che lo hanno portato a manifestare tali sintomi.

La scena incriminata Una donna fa bere il suo tè al gatto per verificare che non sia stato avvelenato e l'animale, pochi istanti dopo, inizia a contorcersi in terra fino a morire. Questa la scena finita sotto inchiesta che farebbe temere per la salute del felino e che ha gettato un'ombra su quella che è stata pubblicizzata come la miglior serie tv thailandese dell'anno. "L'imperatrice di Ayodhaya" racconta le tensioni reali nel periodo Ayutthaya ed è ispirato dalla storia di una regina siamese del XVI secolo.

Rassicurazioni da parte della produzione I produttori della fiction, chiamati in causa in seguito alla valanga di accuse ricevute, sono intervenuti per rassicurare il pubblico affermando che nessun animale viene maltrattato e che il gatto in questione lavora in totale sicurezza. Gli stessi hanno poi pubblicato foto e video del gatto per dimostrare che è sano e salvo. Anche il canale televisivo tailandese One31 e il direttore dello show, Sant Srikaenlaw, sono intervenuti per spiegare che il gatto è stato messo sotto anestesia con la supervisione di esperti e ha ripreso conoscenza poco dopo la fine delle riprese.

Campagna di boicottaggio Nonostante i tentativi di rassicurazione, però, le accuse sui social non si fermano e gli utenti hanno messo in piedi una vera e propria campagna di boicottaggio dello show. Intanto, le autorità hanno avviato le indagini per capire se alla base dei comportamenti del gatto sulla scena vi siano stati o meno degli abusi. Al lavoro anche il Consiglio Veterinario della Thailandia che ha messo in guardia sui pericoli di sedare gli animali e ha fatto sapere che prenderà tutte le misure del caso.