New York, lo scoiattolo Peanut star dei social è stato soppresso

Lo scoiattolo e star dei social media Peanut (insieme al suo amico, il procione Fred) è stato sequestrato e soppresso dalle autorità dello Stato di New York per scongiurare il rischio di diffusione della rabbia. I due animali sono stati prelevati dalla casa del loro custode, Mark Longo, a seguito di denunce anonime raccolte dal Dipartimento per la conservazione ambientale (Dec), dopo che l’animale ha morso una persona.

Eutanasia

"Il 30 ottobre, il Dec a sequestrato un procione e uno scoiattolo che condividevano un'abitazione con gli esseri umani, creando il potenziale di esposizione umana alla rabbia. Inoltre, una persona coinvolta nelle indagini è stata morsa dallo scoiattolo. Per effettuare i test sulla rabbia, entrambi gli animali sono stati sottoposti a eutanasia", hanno dichiarato le agenzie in un comunicato, riportato dalla Cbs News di New York. "Gli animali sono stati sottoposti a test per la rabbia e chiunque sia entrato in contatto con questi animali è caldamente invitato a consultare il proprio medico".

Star dei social

Lo scoiattolino aveva accumulato due milioni di follower su Instagram, TikTok e altri social, nei sette anni trascorsi da quando Longo, che gestisce un centro per animali, ha detto di averlo accolto dopo che sua madre è stata investita da un'auto a New York. "Grazie per i 7 anni più belli della mia vita – ha scritto il custode di Peanut su Tiktok - Grazie per aver portato tanta gioia a noi e al mondo. Mi dispiace di averti deluso ma grazie per tutto".