Elezioni Usa 2024, sondaggi: cresce il distacco fra Trump e DeSantis

Mondo

Usa Weekly News, Trump incriminato. Lui: “Nel 2024 vinceremo"

Donald Trump è stato incriminato per la terza volta: dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar-a-Lago, l’ex presidente è stato incriminato per l’assalto al Congresso. Quattro i capi di accusa: cospirazione per frodare gli Usa, ostruzione di giustizia, cospirazione per ostacolare un procedimento e contro i diritti. Accuse per le quali, se condannato, rischia il carcere. Lui si dichiara non colpevole e afferma: “Nel 2024 vinceremo” A cura di Valentina Clemente

Incriminato - Donald Trump è stato incriminato per l’assalto al Congresso del 6 gennaio e per il tentativo di capovolgere il risultato delle elezioni Usa del 2020: fra le accuse mosse nei suoi confronti del procuratore speciale Jack Smith c'è anche quella di aver “cospirato contro il diritto di voto” in base a una legge penale usata per punire il Ku Klux Klan. Smith fa riferimento alla sezione 241 del Titolo 18 della legge americana che rende reato “cospirare per minacciare o intimidire chi esercita” un diritto protetto della Costituzione o dalla legge federale

“Non colpevole” - Donald Trump si è dichiarato non colpevole dei quattro capi di accusa mossi nei suoi confronti per l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e per il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020. Trump è apparso per l’udienza preliminare davanti al magistrato Moxila Upadhyaya, ma il suo caso andando avanti è stato assegnato al giudice Tanya Chutkan. Prossima udienza: 28 agosto