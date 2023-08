Aveva un verme parassita vivo nel cervello, donna operata in Australia

La scoperta

Secondo quanto riportato dal The Guardian, la donna è stata ricoverata per la prima volta in un ospedale locale alla fine di gennaio 2021, dopo aver sofferto per tre settimane di dolori addominali e diarrea, seguiti da tosse secca costante, febbre e sudorazione notturna. Nel 2022, ai sintomi si sono aggiunti anche dimenticanza e depressione, portando al ricovero all'ospedale di Canberra. Una risonanza magnetica del suo cervello ha rivelato anomalie che richiedevano un intervento chirurgico. "Ma il neurochirurgo certamente non pensava che avrebbero trovato un verme che si dimenava", ha detto Sanjaya Senanayake, medico di malattie infettive della struttura. "I neurochirurghi si occupano regolarmente di infezioni nel cervello, ma questa è stata una scoperta che accade una volta nella carriera. Nessuno se lo aspettava". Il team dell'ospedale si è quindi attivato per capire di che tipo di nematode si trattasse e per decidere eventuali ulteriori trattamenti di cui la paziente poteva aver bisogno dopo la procedura di estrazione.