Verme nel cervello, ecco come avvengono le infezioni parassitarie

In natura esistono molti parassiti in grado di introdursi nel corpo umano e di viverci. Un parassita è infatti un organismo che vive sulla superficie o all'interno del corpo di un altro essere vivente, tra cui gli umani, e trae un vantaggio a spese dell’ospite, per esempio ottenendo sostanze nutrienti a spese dell'ospite. Possono essere protozoi come le amebe, composti da una sola cellula, oppure vermi detti elminti che hanno dimensioni maggiori, sono composti da molte cellule e sono dotati di organi interni.

Come ci si infetta La maggior parte delle infezioni parassitarie è più comune nelle regioni tropicali e subtropicali. Inoltre, i parassiti intestinali sono spesso associati ad aree con scarse condizioni igieniche e in genere le infezioni parassitarie sono più comuni nelle aree rurali o in via di sviluppo che nelle aree industrializzate. I parassiti di solito penetrano nel corpo attraverso la bocca o la pelle. Quelli che entrano attraverso la bocca vengono ingeriti e possono rimanere nell’intestino oppure attraversare la parete intestinale e invadere altri organi, persino il cervello anche se avviene molto raramente e in determinate condizioni. Spesso i parassiti penetrano nella bocca mediante la trasmissione oro-fecale, come probabilmente è successo nel recente caso di un parassita trovato nel cervello di una donna in Australia. Alcuni parassiti possono penetrare direttamente attraverso la pelle mentre altri sono trasmessi tramite punture di insetti. I medici possono diagnosticare l'infezione prelevando ed esaminando campioni di sangue, feci, urina, espettorato o altro tessuto infetto. leggi anche Aveva un verme parassita vivo nel cervello, donna operata in Australia

Tipi di parassiti Esistono molti tipi di parassiti che possono introdursi nel corpo umano. Tra i vermi si annoverano i nematodi, come gli anchilostomi, e i platelminti, come le tenie e i trematodi. Alcuni parassiti sono comuni negli Stati Uniti e in altri Paesi industrializzati, ad esempio gli ossiuri e i protozoi che causano la tricomoniasi (un’infezione a trasmissione sessuale), la toxoplasmosi e infezioni intestinali quali la giardiasi e la criptosporidiosi. Altri parassiti, come gli anchilostomi, penetrano attraverso la pelle della pianta dei piedi quando si cammina scalzi su un terreno contaminato. Altri, come gli schistosomi, che sono trematodi, penetrano attraverso la pelle quando si nuota o ci si immerge in acque che contengono i parassiti. Un caso particolare riguarda l'Acanthocystis turfacea chlorella virus 1, detto più semplicemente, ATCV-1, che riesce a stabilirsi nelle mucose del naso provocando deficit cognitivi e motori. Il Trypanosoma brucei gambiense, diffuso soprattutto in Africa sub-sahariana, può invece provocare la cosiddetta malattia del sonno, tripanosomiasi africana umana, che può avere un andamento cronico per anni. Pericolosissima la Naegleria fowleri, un protista che provoca un'infezione in grado di raggiungere il cervello scatenando una meningoencefalite amebica primaria fulminante, spesso mortale.