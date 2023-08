Ameba mangia cervello, ragazza morta in Georgia dopo bagno in un lago

A pochi giorni da un bagno nel lago è morta a causa di un'ameba mangia-cervelli. Si tratta di Megan Ebenroth, una studentessa 17enne della Thomson High School, in Georgia, negli Usa, che è morta per una rara infezione cerebrale causata da naegleria fowleri, comunemente nota come ameba mangia-cervello. Megan ha iniziato a sentirsi male dopo qualche giorno da una gita al lago ed è finita in terapia intensiva dove è stata intubata e posta in coma farmacologico dopo la diagnosi effettuata dal medici. Purtroppo però l'ameba non le ha lasciato scampo e dopo 11 giorni è morta a causa della grave infezione. Per le autorità sanitarie pubbliche la ragazza è stata probabilmente infettata mentre nuotava in un lago o in uno stagno d'acqua dolce in Georgia.