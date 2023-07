Un adolescente in Florida si è miracolosamente salvato dopo aver contratto un'infezione al cervello che ha un tasso di mortalità del 97%. Il 14enne, Caleb Ziegelbaur, ha trascorso quasi un anno in ospedale a combattere un'ameba che mangia il cervello . Il virus l'ha colpito mentre nuotava sulla spiaggia di Port Charlotte. I medici ritengono che sia stato infettato da Naegleria fowleri . Dati alla mano, solo quattro persone su 154 che hanno contratto il virus microscopico negli Stati Uniti tra il 1962 e il 2021 sono sopravvissute. Il ragazzo, però, è rimasto paralizzato: ha bisogno di comunicare con le espressioni facciali e deve usare una sedia a rotelle.

I sintomi

Caleb aveva nuotato con la sua famiglia a Port Charlotte Beach il 1° luglio 2022. Solo sei giorni dopo, Caleb iniziò ad avere mal di testa e febbre prima di essere colpito dalla febbre e soffrire di allucinazioni. Il 9 luglio, è stato portato d'urgenza in ospedale e sua madre Jesse ha detto alla NBC che, anche durante il viaggio in macchina di un'ora, le sue condizioni "sono peggiorate rapidamente". Per otto mesi, ha combattuto contro l'ameba mentre era a malapena cosciente.

Cosa è l'ameba mangia cervello?

Un'ameba è un minuscolo animale unicellulare che può essere trovato in acqua dolce calda come laghi e fiumi. Generalmente, entra attraverso il naso e viaggia attraverso i seni fino al cervello, dove innesca la meningoencefalite amebica primaria, un'infezione cerebrale rara e solitamente fatale. Nelle prime fasi, i pazienti inizialmente avvertono mal di testa, febbre, nausea e vomito, ma giorni e settimane dopo possono anche affrontare allucinazioni e convulsioni.