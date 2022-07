Usa, nuovo caso di meningite da ameba mangia cervello

Si è verificato nel Lake of Three Fires State Park e ha riguardato un residente del Missouri. La spiaggia è stata temporaneamente chiusa per motivi precauzionali

Un nuovo caso di meningoencefalite amebica primaria, patologia causata da Naeglaria fowleri (la cosiddetta “ameba mangia cervello”), si è verificato in una spiaggia dell’Iowa che è stata temporaneamente chiusa una volta accertato il pericolo per i visitatori. Lo ha reso dopo il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Iowa. “La chiusura della spiaggia di Lake of Three Fires State Park è una misura precauzionale presa in seguito all’accertamento di un’infezione da Naeglaria fowleri in un residente del Missouri”, si legge in un comunicato ufficiale.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Iowa ha dichiarato che la patologia causata dall’ameba mangia cervello è un’infezione acuta, fulminante e rapidamente fatale che colpisce il sistema nervoso centrale. “La meningoencefalite amebica primaria è piuttosto rara”, si legge nel comunicato. “Dal 1962 a oggi sono stati identificati solo 154 casi negli Stati Uniti”.



Naeglaria fowleri vive nel terreno e negli specchi d’acqua dolce caldi, come i laghi, i fiumi e le sorgenti termali. L’ameba può anche trovare condizioni favorevoli alla vita nelle piscine prive di cloro o con scarsa manutenzione.