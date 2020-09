Texas, paura per ameba mangia cervello: vietata l'acqua del rubinetto

Circa 120 mila persone sono impossibilitate a utilizzare l’acqua di casa a causa della presenza del Naegleria fowleri, il batterio mortale denominato mangia cervello che colpisce il sistema nervoso centrale

Il Texas è in apprensione per l’ameba mangia cervello, soprattutto in alcune località vicino Houston. La Commissione del Texas sulla qualità ambientale ha infatti avvertito venerdì l'Autorità per l'acqua di Brazosport della potenziale contaminazione del suo approvvigionamento idrico da Naegleria fowleri, comunemente chiamato ameba mangia cervello. Agli abitanti della zona è stato vietato di usare l'acqua di casa per qualsiasi motivo tranne che per sciacquare i servizi igienici, un provvedimento che colpisce 120 mila persone. L'avviso interessa anche gli stabilimenti Dow Chemical a Freeport, che conta 4.200 dipendenti, e le prigioni statali di Clemens e Wayne Scott, che hanno 2.345 reclusi e 655 dipendenti e rimarrà in vigore finché il sistema idrico dell'autorità di Brazosport non sarà stato completamente lavato e i test su campioni d'acqua dimostreranno che è di nuovo sicura da usare.

Naegleria fowleri, di che cosa si tratta approfondimento Ameba mangia-cervello: di cosa si tratta e dove si trova In Texas le autorità hanno vietato ai cittadini di utilizzare l’acqua del rubinetto poiché potrebbe essere contaminata da Naegleria fowleri, un batterio mortale denominato mangia cervello. Di che cosa si tratta? Si tratta di una particolare specie di Naegleria, l’unica ad essere stata associata ad infezioni nell’uomo, che come riporta il portale di Humanitas, rinomato polo ospedaliero milanese, è “l’agente che può causare la meningoencefalite amebica primaria, un’infezione acuta, fulminate e rapidamente fatale che colpisce il sistema nervoso centrale”. La diagnosi della malattia, spiegano gli esperti, in genere tardiva, può poi contribuire alla sua elevata mortalità, a tal punto che solo pochi individui sopravvivono all’infezione.

