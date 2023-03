Ameba mangia cervello nell'acqua del rubinetto: uomo morto in Florida

Il parassita torna a uccidere negli Stati Uniti. Le autorità: "Usate acqua distillata per i risciacqui dei seni nasali, attenzione a nuotare in laghi e fiumi" ascolta articolo Condividi

A Charlotte County, sulla costa sud-occidentale della Florida un uomo è morto a causa del probabile consumo di acqua del rubinetto infettata dalla microscopica ameba "mangia-cervello", scientificamente conosciuta come Naegleria fowleri. A darne notizia è stato il dipartimento della salute dello Stato che in una nota ha comunicato che la persona deceduta (di cui non sono state rese note le generalità) presentava tracce del parassita "probabilmente a seguito di pratiche di lavaggi nasali con acqua di rubinetto". Ai residenti, ma anche alla popolazione in generale, è stato consigliato di utilizzare solo acqua distillata o sterile quando si preparano soluzioni per il risciacquo dei seni nasali.

Già nel 2020 scattò l'allarme per il parassita vedi anche Ameba mangia-cervello, bambino muore dopo aver nuotato nel lago La morte risale a febbraio, ma le autorità - che continuano a indagare sull'accaduto - l'hanno reso nota solo ora. "È in corso un'indagine epidemiologica per capire le circostanze specifiche dell'infezione", ha dichiarato Jae Williams del Dipartimento della Salute della Florida. Non è la prima volta che la Naegleria fowleri è al centro delle cronache degli Stati Uniti. Nel 2020 arrivò l'allarme in Texas e le autorità chiesero di non usare l'acqua di rubinetto per un certo periodo. Sempre nel 2020, in Florida, un 13enne fu infettato e morì dopo un tuffo nel lago. Il parassita vive nell'ambiente e quando prolifera nell'acqua calda (sopra i 26 gradi) può causare infezioni letali raggiungendo il cervello attraverso i nervi olfattivi.

I sintomi da non sottvalutare approfondimento Ameba mangia-cervello: di cosa si tratta e dove si trova "In rare situazioni, questa ameba può causare un'infezione cerebrale chiamata meningoencefalite amebica primaria (PAM)", ha dichiarato l'autorità sanitaria. I sintomi principali di chi contrae il parassita sono mal di testa, febbre, nausea, vomito, disorientamento, torcicollo e perdita di equilibrio. Possono arrivare anche convulsioni e allucinazioni. Normalmente i sintomi iniziano dopo pochi giorni dall'esposizione alI'ameba mangia-cervello. “Chi li riscontra dopo aver nuotato in laghi o fiumi caldi o aver usato acqua non 'sicura' per un risciacquo sinusale - avverte il Dipartimento della Salute Usa - dovrebbe immediatamente cercare assistenza medica”.