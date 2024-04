Puppy yoga illegale, il Ministero della Salute decide dopo denunce

Il Capo Dipartimento One Health del Ministero della Salute, Giovanni Leonardi, con una nota interna, ha stabilito che le sedute di yoga con i cani rientrano nelle attività di IAA (Interventi Assistiti con Animali) e per questo, seguendo le linee guida nazionali, non possono mai essere impiegati cuccioli ascolta articolo

Il Puppy yoga è diventato illegale. L’utilizzo dei cuccioli di cane nelle sessioni di yoga, fenomeno che da mesi è diventato molto in voga in Italia e all’estero, ora è vietato. In una nota del Ministero della Salute del 29 aprile infatti si spiega che “gli interventi assistiti con animali non possono essere fatti con cuccioli ma solo con soggetti adulti, condizione necessaria per tutelare la loro salute e il loro benessere”.

La nota del Ministero della Salute Il Capo Dipartimento One Health, Giovanni Leonardi, con una nota interna, ha stabilito che le sedute di yoga con i cani rientrano nelle attività di IAA (Interventi Assistiti con Animali) e per questo, seguendo le linee guida nazionali, non possono mai essere impiegati cuccioli. L'Accordo Stato Regioni sugli Interventi Assistiti con Animali stabilisce infatti che gli animali coinvolti in IAA devono essere soggetti adulti per "tutelare la salute e il benessere degli animali oltre che la sicurezza dell’utenza".

L'associazione Lndc Animal Protection La denuncia per possibile maltrattamento degli animali alla procura di Milano era partita dall’associazione Lndc Animal Protection. “Ci troviamo di fronte a un vero e proprio sfruttamento a fini commerciali che non tiene in alcun conto il benessere e la salute psicofisica di creature ancora troppo fragili per essere trattate in questo modo. A quell’età, i cuccioli non dovrebbero affrontare viaggi e stress, ma stare in un ambiente tranquillo e protetto sotto la guida e le cure della mamma che può insegnare loro a socializzare in maniera corretta e ad affrontare il mondo esterno con sicurezza, oltre a fornire loro il nutrimento adeguato alla loro crescita” ha dichiarato la Presidente LNDC Animal Protection Piera Rosati. vedi anche Ancona, salvati 30 cani importati illegalmente

View this post on Instagram A post shared by LNDC Animal Protection (@lndcanimalprotection) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie