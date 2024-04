Ricette mediche, in Lombardia continueranno ad essere elettroniche

La Regione Lombardia ha annunciato che non ci sarà nessuna interruzione nell’invio delle ricette mediche dematerializzate a partire dal 1° maggio per chi ancora non ha ancora confermato questa scelta tramite i canali messi a disposizione. I cittadini lombardi ad aver confermato il servizio sono circa il 50 per cento e potranno dunque continuare a usare il loro fascicolo sanitario elettronico anche per le ricette digitali in quanto, per la Regione, “è importante proseguire questo percorso di sensibilizzazione per consentire a sempre più lombardi di continuare a usufruire di un servizio sempre molto apprezzato”.

Il comunicato di Bertolaso

“I cittadini lombardi – spiega l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – hanno ancora un ampio periodo di tempo per effettuare la scelta sulla modalità di ricezione delle ricette elettroniche. La campagna informativa su questo tema, iniziata già da due mesi e che vede il coinvolgimento di ATS, Medici di Medicina Generale e farmacie, proseguirà finché l’adesione non sarà massima”. Nei giorni scorsi lo stesso Bertolaso aveva annunciato il termine del 30 aprile per confermare l’adesione all’invio delle ricette mediche dematerializzate, sottolineato i benefici dell’opzione, primo fra tutti il risparmio di tempo. Erano seguiti però dei problemi di comunicazione ai cittadini che, oltre ai tempi stretti, avevano dovuto fare i conti anche con una piattaforma elettronica andata in down a causa del troppo traffico generato dalla notizia.