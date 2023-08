5/9 ©Getty

I semi di chia “possono essere facilmente aggiunti a un muesli, ai cereali, a un frullato oppure trasformati in un budino. In più, sono fonte di proteine e acidi grassi omega-3. Se non si ha tempo di mangiarne prima del volo, si può pensare di portarsene un po’ con sé così da aggiungerli a uno yogurt da acquistare in aeroporto”, spiega la dietista