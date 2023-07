Giornata mondiale orgasmo, le cose da sapere per combattere i tabù

Da quando si è passati dalla visione dell'orgasmo come un elemento puramente "funzionale" della sessualità limitata alla procreazione a un'idea dell'orgasmo come il raggiungimento del massimo grado di soddisfazione erotica molti tabù sono caduti ma non sono stati del tutto eliminati. In occasione della giornata mondiale del 31 luglio, ecco le cose da sapere sull'orgasmo e sui tabù ancora esistenti.

La conoscenza del proprio corpo

Sia per l’uomo che per la donna il percorso verso il raggiungimento del massimo piacere richiede una significativa conoscenza del proprio corpo, dei segnali che esso trasmette, delle proprie fantasie e dei propri desideri sessuali, oltre a consapevolezza delle proprie sensazioni, condivisione e dialogo con il partner ed esperienza. Focalizzarsi sul raggiungimento dell'"obiettivo finale" non aiuta a trovare il proprio personale percorso verso il piacere e porta, nel caso delle donne, a mettere in atto frequentemente comportamenti "riparatori" come la finzione dell’orgasmo o la rinuncia all’intimità.