Russia, Putin ha firmato la legge che vieta il cambio di sesso

Il presidente russo Vladimir Putin ha apposto la sua firma oggi sulla proposta di legge che impone un divieto al cambio di sesso o all'alterazione del genere, salvo alcune eccezioni per il trattamento di anomalie riscontrate alla nascita nei bambini. La notizia è stata riportata dall'agenzia Interfax. La proposta di legge era stata approvata in terza e ultima lettura dai deputati della Duma russa il 14 luglio scorso. Secondo questa legge, sarà vietato apportare modifiche ai documenti personali in base a certificati medici riguardanti il cambio di genere. Chi ha cambiato sesso non potrà inoltre adottare bambini e se uno dei due coniugi ha cambiato genere il matrimonio sarà annullato (GUERRA IN UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).