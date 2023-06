6/12 ©IPA/Fotogramma

L’adozione congiunta è legale anche in Belgio (dal 2006), in Danimarca (dal 2010), in Francia (dal 2013), a Malta (dal 2014), in Lussemburgo (dal 2015). Gli ultimi Stati in ordine di tempo a introdurre il via libera all’adozione per le coppie omosessuali sono stati Austria, Irlanda e Portogallo (nel 2016) e poi Finlandia e Germania (nel 2017)