"Non entro nel merito delle decisioni dei magistrati. Mi pare chiara però la cornice in cui questa vicenda si inserisce: in Italia si diventa genitori solo in due modi, o per rapporto biologico o per adozione. Lo ha ribadito anche la Cassazione. La genitorialità per contratto in Italia non esiste". Così la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, al Corriere della Sera, parla del caso di Padova, dove la procura lunedì ha impugnato 33 atti di nascita di bimbi con due mamme, perché "illegittimi".