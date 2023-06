Stop ai figli di due mamme, perché le trascrizioni sono state bloccate

6/11 ©IPA/Fotogramma

PERCHÉ SOLO IN ALCUNI COMUNI?



Non essendoci specifiche leggi, in Italia i primi riconoscimenti, iniziati nel 2014 dal Tribunale per i minorenni di Roma, sono stati realizzati attraverso l’adozione in casi particolari, come ricorda il sito Diritto.it. Le madri intenzionali adottano il loro figlio, partorito dalla compagna o moglie, acquistando diritti e doveri limitati