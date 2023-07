Sesso senza consenso è stupro, via libera del Parlamento Ue

Il testo è stato approvato dalla plenaria dell'Eurocamera. Ora si aprono i negoziati tra le istituzioni Ue per l'accordo finale ascolta articolo

I rapporti sessuali non consensuali sono considerati come stupro. È una delle principali misure contenute nella posizione negoziale del Parlamento europeo approvata in plenaria senza votazione, in vista dell'avvio domani dei negoziati con il Consiglio dell'Ue.

Gli elementi aggravanti "Il consenso deve essere valutato caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche" dichiara il Pe. Il Parlamento Europeo chiede che l'elenco delle circostanze aggravanti includa le situazioni particolari della vittima come gravidanza, disagio psicologico, l'essere vittima di tratta o in strutture per richiedenti asilo. Allo stesso modo, viene chiesto di inserire come aggravanti allo stupro anche gli atti particolarmente inumani, degradanti o umilianti, reati che comportano la morte o il suicidio di persone a carico, reati commessi contro un personaggio pubblico, inclusi giornalisti e difensori dei diritti umani. Il progetto di relazione tratta anche le forme di violenza e molestia online.