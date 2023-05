3/8 ©Ansa

Analizzando i numeri, Gimbe individua come più critiche le situazioni di alcune regioni: in Lombardia, meno 1.003 medici di medicina generale, in Veneto meno 482, in Campania meno 349, in Emilia Romagna meno 320 e in Piemonte meno 229

La ricetta elettronica diventa definitiva: ecco come funziona e quali sono i vantaggi