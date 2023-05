Carenza di medici negli ospedali italiani: 10 dimissioni ogni giorno

Cronaca

Carenza medici in Calabria, ospedali assumono quelli cubani. I costi

Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha avuto l’idea di far arrivare medici da Cuba. “Dovevo chiudere alcune strutture o trovare una soluzione d’emergenza”, ha spiegato. Ma perché non chiamare gettonisti? La risposta sta nei costi. Il tema è stato al centro della puntata di Numeri andata in onda su Sky TG24 il 28 marzo

In alcuni ospedali calabresi c’è carenza di personale. Così il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha avuto l’idea di far arrivare medici da Cuba. L’idea “è nata dalla disperazione. Il bivio era questo: dovevo chiudere gli ospedali di Polistena, di Locri, di Gioia Tauro, di Melito di Porto Salvo o trovare una soluzione d’emergenza”, ha detto. Per ora, ha aggiunto, i medici cubani arrivati sono 51 e “hanno consentito di tenere aperti questi ospedali”. Quali sono i costi? Il tema è stato al centro della puntata di Numeri andata in onda su Sky TG24 il 28 marzo

Secondo la Regione Calabria, nel territorio i medici mancanti - considerando tutte le specializzazioni - sono 2.500. Ma perché sono stati chiamati medici cubani e non gettonisti (cioè i medici pagati a ore)? Il motivo è il costo: i medici cubani, come stabilito nel contratto con la Regione, guadagnano quasi 35 euro all’ora; un medico gettonista può arrivare a percepire fino a 150 euro