4/5

I medici cubani in giro per il mondo ci vanno da anni e non è una novità. Cuba, infatti, punta su queste missioni dalla rivoluzione castrista del 1959, quando con l’aiuto sovietico vennero create scuole e università di Medicina. La mappa raffigura le missioni degli ultimi 60 anni. In Europa i medici cubani sono andati solo in Italia (anche durante l'emergenza Covid) e in Portogallo. Al momento di medici cubani in giro per il mondo ce ne sono circa 30mila

GUARDA IL VIDEO: Perché la Calabria ha chiesto aiuto ai medici cubani