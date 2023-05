Giornata della fibromialgia, verso il riconoscimento dell'invalidità

Nei casi più gravi la patologia compromette le attività quotidiane e professionali e, non essendo inserita nei Lea, i costi sono ancora a carico del paziente ascolta articolo Condividi

Per la giornata mondiale della fibromialgia - malattia che causa dolori diffusi in tutto il corpo e stanchezza debilitante - la facciata di Palazzo Madama sarà illuminata di viola per sancire l'adesione del Senato alla celebrazione. La strada per il riconoscimento della patologia però è ancora lunga. Nei casi più gravi la fibromialgia compromette le attività quotidiane e professionali e, non essendo inserita nei Lea, i costi sono ancora a carico del paziente. "Nel ringraziare il presidente del Senato, Ignazio La Russa, per la sensibilità dimostrata per l'iniziativa, - sottolinea il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, primo firmatario di uno dei disegni di legge presentati sulla fibromialgia - ribadiamo l'importanza di interventi normativi specifici e auspichiamo che il disegno di legge sul riconoscimento della fibromialgia come patologia invalidante, presentato nella commissione Salute del Senato venga portato presto nelle aule di Camera e Senato per essere approvato e offrire, così, importanti strumenti di cura e di tutela per chi affetto da tale patologia".

L'appello dei pazienti Servono maggiori politiche di inclusione per studenti, sportivi e lavoratori con malattie croniche e dolore. Questo l'appello di Cfu Italia Odv, Comitato Fibromialgici Uniti Italia, secondo cui nel nostro Paese vi è una prevalenza di dolore cronico del 21,7%, che corrisponde a circa 13 milioni di abitanti. Il 41% dei pazienti con dolore cronico dichiara di non aver ricevuto un adeguato controllo del sintomo e 500mila hanno una forma grave e invalidante di fibromialgia. "In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia - rileva Barbara Suzzi, Presidente di Cfu Italia Odv,- durante un incontro con pazienti, medici e stakeholder che si terrà a Roma, abbiamo deciso di lanciare un appello per ampliare l'inclusione delle persone che convivono con dolore cronico". Il Paese per Cfu Italia "deve garantire pari opportunità di inserimento scolastico, sportivo e lavorativo non solo dei sani, ma anche dei cronici. Questa possibilità non è una concessione ma una priorità che ha effetti positivi anche sulla salute mentale, qualità della vita, minore uso di farmaci". "Diffondere la cultura dell'inclusione - è la conclusione - contrasta l'esclusione, l'isolamento e la marginalizzazione. Avere un ruolo attivo e proattivo nella società è fondamentale e promuove l'autonomia e l'autostima".

In Piemonte un percorso di assistenza "La fibromialgia attualmente non è presente nei Lea e non è riconosciuta come patologia cronica invalidante per la quale sia prevista una specifica esenzione, ma la Regione Piemonte ha da tempo avviato il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale con le Aziende sanitarie del territorio", spiega l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, rispondendo a una interrogazione in Consiglio regionale. "Nel dicembre scorso - riferisce Icardi - la Giunta ha individuato le Aziende capofila, gli interventi formativi specifici, e le attività di studio per questa patologia. Le Aziende sanitarie capofila sono l'ospedale di Novara, la Città della Salute e il Mauriziano di Torino, il Santa Croce e Carle di Cuneo e e l'ospedale di Alessandria. Ieri il documento è stato discusso con tutte le Aziende e con i rappresentanti dei pazienti. Il 15 maggio un gruppo ristretto è convocato per l'elaborazione di documenti operativi". "I fondi attualmente accertati ed impegnati, ma non ancora liquidati alle Aziende capofila del progetto - aggiunge -verranno spesi per la gestione operativa dei pazienti affetti da fibromialgia primaria e il miglioramento del processo di presa in carico, lo sviluppo dei percorsi assistenziali, la formazione degli operatori e la realizzazione di sistemi informativi per la raccolta dei dati".