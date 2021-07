Fibromialgia, studio: potrebbe avere origine nel sistema immunitario

Secondo una ricerca del King's College di Londra si tratterebbe di un disturbo del sistema immunitario e non di natura nervosa, configurarsi come una malattia autoimmune come il diabete di tipo 1 o la tiroidite.

Nuovi possibili passi in avanti nella lotta contro la fibromialgia, una malattia cronica caratterizzata da dolore diffuso, debolezza muscolare, disturbi del sonno, stanchezza cronica e riduzione del tono dell'umore, che colpisce una persona su 40 nel mondo. Un nuovo studio del King's College di Londra, condotto in collaborazione con l'Università di Liverpool e il Karolinska Institute, ha dimostrato che molti dei sintomi del disturbo sarebbero causati da anticorpi che aumentano l'attività dei nervi sensibili al dolore in tutto il corpo. I risultati, pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Journal of Clinical Investigation, suggeriscono che la fibromialgia potrebbe essere un disturbo del sistema immunitario e non di natura nervosa, come ritenuto finora, configurandosi come una malattia autoimmune come il diabete di tipo 1 e della tiroidite.