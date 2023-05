Roma, via al 56° Congresso Nazionale della Società Italiana d'Igiene

I temi affrontati nel Congresso

Dopo una relazione magistrale del professor Walter Riccardi, che ha parlato di “Europa e Prevenzione”, il Congresso ha preso avvio con la prima sessione plenaria, dedicata all’esitazione vaccinale. Questo fenomeno è da tempo riconosciuto dalla World Health Organization (WHO) - e dalla comunità scientifica internazionale - come una delle maggiori minacce per la salute globale e, attualmente, rappresenta una priorità sostanziale per la Sanità Pubblica. La pandemia da SARS-CoV-2, infatti, ha accentuato la rilevanza dell’esitazione vaccinale per la salute della popolazione. Come spiegato dagli esperti, l’interruzione e la riduzione delle attività vaccinali durante le prime fasi della pandemia, accompagnate dalla paura di esporsi al rischio di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2, hanno determinato una diminuzione complessiva della copertura delle vaccinazioni routinarie. Secondo dati di WHO e UNICEF, nel mondo, questa riduzione si è protratta fino al 2021, anno in cui si sono registrate coperture vaccinali del 5% più basse rispetto al periodo pre-pandemico: una battuta d'arresto così cospicua da essere definita come la più imponente degli ultimi 30 anni. Si sono registrati, inoltre, cali nelle vaccinazioni pediatriche. Le coperture vaccinali per polio e morbillo, a 24 mesi, rimangono al di sotto della soglia del 95% raccomandata dall’OMS per limitare la circolazione dei patogeni, ma gli sforzi per recuperare le vaccinazioni perse hanno dato i loro frutti come testimoniato dall’aumento delle coperture per polio a 36 mesi (+0,93%) e 48 mesi (+0,19%) che indicano l’efficacia delle attività di recupero.