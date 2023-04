1/10 ©Ansa

Continua il trend in riduzione del consumo di antibiotici in Italia: si registra un -3,3% nel 2021 rispetto al 2020. Lo segnala il Rapporto "L'uso degli antibiotici in Italia - 2021", a cura dell'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali (OsMed) dell'Aifa, pubblicato sul portale dell'Agenzia

Covid e resistenza agli antibiotici, i rischi