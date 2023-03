Giornata Fiocchetto Lilla, disturbi del comportamento alimentare

Oggi, mercoledì 15 marzo, è la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, per contrastare anoressia, bulimia e altri disturbi dell’alimentazione. I disturbi del comportamento alimentare affliggono sempre più giovani: a essere maggiormente colpite sono le ragazze e le donne di ogni età. Alla base di quella che rischia di diventare una patologia anche molto seria e pericolosa per la salute, potrebbero esserci difficoltà di tipo psicologico. Dati alla mano, solo in Italia sono tre milioni i giovani che soffrono di DCA: il 95,9% sono donne, il 4,1% uomini.

I disturbi: quali sono e come riconoscerli

approfondimento

Anoressia e bulimia, incidenza aumenta del 45%

Si tratta di una patologia sottovalutata sia da chi ne soffre sia dai famigliari. E non ha effetti negativi solo sull'organismo, ma anche nella mente e nel rapporto di chi ne soffre con il resto della società. Sono diversi i disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, binge eating, obesità, EDNOS (Disturbi alimentari non altrimenti specificati) e tante e nuove forme di comportamenti alimentari scorretti. Se da una parte c'è la totale non assunzione di cibo (anoressia); dall’altra un’assunzione smodata a cui fanno seguito tentativi di liberarsi del cibo appena ingerito. O, ancora, l’obesità, in cui la persona che ne soffre perde completamente il controllo della quantità del cibo che ingerisce. E sono diversi anche i segnali che permettono di riconoscere queste patologie: perdita di peso; abbuffate; perdita del ciclo mestruale. Invece, dal punto di vista psicologico sono: preoccupazione eccessiva per la propria immagine corporea; ritiro sociale; cambiamento nella personalità.