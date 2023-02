3/10

La scarlattina è contagiosa e si trasmette per via aerea attraverso ad esempio colpi di tosse o starnuti. Tramite le mani non lavate si può invece contaminare il cibo. Molto difficilmente i portatori sani, ovvero senza sintomi, possono essere fonte di contagio

Morbillo, rosolia, varicella: i dati sulla diffusione