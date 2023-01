Questa permetterebbe agli esseri umani di risolvere anche problemi dei quali non si ha esperienza, e quindi mai incontrati prima. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Brain

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Un gruppo di ricercatori dell’Ospedale Nazionale per la Neurologia e la Neurochirurgia di Londra, e dell'University College di Londra, avrebbe identificato l’area del cervello in cui ha origine 'l’intelligenza fluida'. Questa permetterebbe agli esseri umani di risolvere problemi anche dei quali non si ha esperienza, e quindi mai incontrati prima. Lo studio, guidato da Lisa Cipollotti, è stato pubblicato sulla rivista Brain.