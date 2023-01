Lo studio nel dettaglio



Smartphone e social, i possibili effetti collaterali dell’uso precoce

Lo studio ha coinvolto 15 persone in Gran Bretagna e Irlanda fra il 2020 e il 2021, nel pieno della pandemia di Covid-19. Analizzando le abitudini del campione, il team di ricerca ha osservato che durante i lockdown, con la sospensione delle attività lavorative e la solitudine forzata, molte persone hanno sperimentato i due livelli della noia identificati dal filosofo tedesco Martin Heidegger: ovvero la noia superficiale e quella profonda. Come spiegato dai ricercatori, la noia superficiale, che è quella più comune, può essere definita come la sensazione di irrequietezza che porta a cercare distrazioni temporanee dalla vita quotidiana. La noia profonda, invece, deriva dall'abbondanza di tempo ininterrotto trascorso in relativa solitudine e, secondo Heidegger, potrebbe aprire la strada a pensieri e attività più creativi.



I risultati



In particolare, dallo studio è emerso che i social media e gli smartphone giocano un ruolo fondamentale contro la noia superficiale. "La noia può sembrare un concetto estremamente negativo ma, in realtà, può essere molto positivo se alle persone viene data la possibilità di pensare senza distrazioni", ha spiegato il ricercatore Timothy Hill, dell'Università britannica di Bath. "Il problema che abbiamo osservato è che i social media possono alleviare la noia superficiale, ma la distrazione assorbe tempo ed energia e può impedire alle persone di progredire verso uno stato di noia profonda, nel quale potrebbero scoprire nuove passioni", ha concluso Hill.