Influenza, la curva sale ma non si impenna: 286mila casi in 7 giorni

I dati del bollettino



Nello specifico, nel corso della 44esima del 2022, i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 286.000, 20mila in più rispetto alla settimana precedente, per un totale di circa 813.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

Il rapporto ricorda, inoltre, che in questo periodo dell'anno circolano, oltre ai virus influenzali, anche altri virus respiratori tra cui i rhinovirus, il virus respiratorio sinciziale, gli adenovirus, il virus SarsCoV2. È dunque necessario attendere i dati della sorveglianza virologica per comprendere quale sia il reale impatto dei virus influenzali.



Incidenza: 4,85 casi per mille assistiti



L'incidenza, come detto, nel periodo di riferimento si è attestata sopra la soglia basale, con un valore pari a 4,85 casi per mille assistiti. In questa fase a essere più colpiti sono i bambini tra 0 e 4 anni, in cui si osserva una lieve diminuzione dell’incidenza pari a 15,1 casi per mille assistiti. Dato che scende a 5,96 nella fascia 5-14 anni, a 4,3 tra i 15 e i 64 anni e a 2,96 casi per mille al di sopra dei 65 anni di età.

In particolare, sono 10 le Regioni, tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, in cui il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è sopra la soglia basale (3,16 casi per mille assistiti). Si tratta di Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sicilia. Cinque Regioni (P.A. di Bolzano, Veneto, Campania, Calabria, Sardegna) non hanno ancora attivato la sorveglianza InfluNet.