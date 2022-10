Covid, vaccino medici e sanitari: dall'1 novembre stop a obbligo

A partire dal 1º novembre è previsto lo stop all’obbligo vaccinale anti Covid per il personale sanitario. Lo prevede la nuova ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci, contenuta nel decreto legge sui nuovi indirizzi per la pandemia approvato dal Consiglio dei ministri. È stato invece prorogato l’obbligo di utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa.

"L'obbligo vaccinale è scaduto lo scorso giugno e sopravviveva fino a dicembre per gli operatori sanitari. Noi abbiamo deciso di anticipare all'1º novembre la fine dell'obbligo e questo ci consente di recuperare 4mila persone ora ferme in un sistema sotto-organico. Confermiamo l'uso delle mascherine, ho letto notizie di ogni genere che non corrispondevano a verità", ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

Le dichiarazioni di Schillaci

"È anticipato al 1º novembre la scadenza dell'obbligo di vaccinazione Covid. Questo perché il quadro epidemiologico è mutato, in particolare dai dati si vede che impatto su ospedali è limitato e c'è diminuzione contagi e stabilizzazione occupazione ospedali. A ciò si aggiunge la carenza del personale medico: quindi aver rimesso a lavorare questi medici non vaccinati serve a contrastare la carenza e garantire il diritto alla salute. Ringrazio i medici che si sono prodigati contro il Covid. Stamane ho firmato l'ordinanza che proroga l'utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie non solo contro il Covid, ma anche per l'approssimarsi della stagione influnzale. Mai abbiamo pensato di non andare in questa direzione, che è condivisa anche con il primo ministro", ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, alla conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri.