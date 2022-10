Fertilità, l'alcool riduce le possibilità di successo dei trattamenti

Lo suggerisce un'analisi del Tongji Medical College (Cina), pubblicato su Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, che ha preso in considerazione i risultati di 7 studi sul consumo di caffeina, e di 9 studi sul consumo di alcol ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato Un'analisi del Tongji Medical College (Cina), pubblicata su Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, suggerisce di far attenzione al consumo di alcool, in quanto questo ridurrebbe le probabilità di successo dei trattamenti per la fertilità nelle donne anche quando nella coppia, a bere, è l’uomo. Diversamente, il consumo di caffeina non sembrerebbe ridurre le possibilità di avere un figlio. La ricerca, che ha preso in considerazione 9 studi sul consumo di alcool, e 7 studi sul consumo di caffeina, ha coinvolto in totale 26.922 donne, e rispettivi partner, che hanno fatto ricorso a trattamenti per la fertilità.



L’analisi dei dati approfondimento Gravidanza, lo stress riduce le probabilità di rimanere incinta Secondo i dati, il consumo di caffeina da parte delle donne - e dei loro partner -, sottoposte a trattamento non era associato a un significativo cambiamento dei tassi di nascita o di gravidanza. Diversamente, il consumo di alcool sembrava influire negativamente sulle possibilità di avere una gravidanza, e di avere un figlio, a seguito del trattamento. Nello specifico, nelle donne il consumo di un’unica unità alcolica al giorno - pari a un bicchiere di vino o una lattina di birra, per un totale di 84 grammi di alcool settimanali -, era associato a una possibilità minore pari al -7% di avere una gravidanza, rispetto alle coppie che si erano astenute dal bere. Negli uomini, coloro che consumavano più di 84 grammi di alcool a settimana avevano il 9% di probabilità in meno di diventare padre.

Le parole dei ricercatori "Le coppie dovrebbero essere consapevoli che alcuni fattori modificabili del loro stile di vita, come il consumo di alcol, possono influenzare i risultati del trattamento. Ma quanto questi fattori influiscano sul sistema riproduttivo deve essere ancora approfondito", ha affermato Yufeng Li, tra gli autori dello studio. I medici, in generale, sconsigliano l'uso di alcolici durante la gestazione. Si ricorda, per questo, che l’assunzione di alcol in gravidanza, anche in minime quantità, può pregiudicare la salute e lo sviluppo del feto. Tuttavia, ancora oggi, le stime disponibili evidenziano che il 50-60% delle donne italiane in gravidanza consuma bevande alcoliche.