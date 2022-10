Febbre Dengue, via libera dell’Ema al nuovo vaccino

Cos’è la dengue

approfondimento

La febbre dengue è una malattia tropicale, e sub-tropicale, trasmessa dalle zanzare e causata da quattro tipi di virus. Non si ha un contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. La dengue è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sudest asiatico e Cina, India, Medioriente, America latina e centrale, Australia e diverse zone del Pacifico. Negli ultimi decenni, la diffusione della dengue è aumentata in molte regioni tropicali. I sintomi più comuni sono febbre, mal di testa, dolore attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito. Irritazioni sulla pelle possono apparire sul corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgere della febbre, che ha luogo circa 5-6 giorni dopo la puntura della zanzara. Nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane, in quanto non c’è un trattamento specifico per la malattia. Le cure di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, l’uso di farmaci per abbassare la febbre, e somministrazione di liquidi al malato per combattere la disidratazione.