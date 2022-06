Scoperti i neuroni che scatenano febbre e brividi: lo studio sui topi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Grazie ad uno studio condotto sui topi dagli scienziati della Harvard University di Boston è stato possibile comprendere come brividi, malore, febbre, stanchezza, perdita di appetito, siano sintomi che nascono nel cervello. In particolare, sono stati individuati in un lavoro di ricerca i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “Nature”, i neuroni che causano la febbre ed altri sintomi di malessere tipici, per esempio di un'infezione. La scoperta, hanno riferito gli studiosi, potrebbe contribuire a migliorare i trattamenti legati alle malattie croniche.