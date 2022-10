Inquinamento, rilevate particelle tossiche nei bambini non nati

Lo studio inglese

Infarto, l’inquinamento dell’aria ne aumenta le probabilità. Ecco come

Nonostante sia nota la correlazione tra l’aria inquinata e l’aumento di aborti spontanei, basso peso alla nascita, nascite premature e sviluppo cerebrale disturbato, la nuova ricerca fornisce una prova diretta di come questi danni possano essere causati. Lo studio, condotto su madri non fumatrici in Scozia e in Belgio, è stato realizzato in luoghi con un inquinamento atmosferico relativamente basso. Tuttavia, è emerso che ogni millimetro cubo di tessuto presentava migliaia di particelle di carbonio nero, respirate dalle donne durante la gravidanza e poi passate al feto attraverso il flusso sanguigno e la placenta. "Abbiamo dimostrato per la prima volta che le nanoparticelle di carbone nero non solo entrano nella placenta del primo e del secondo trimestre, ma riescono anche a penetrare negli organi del feto in via di sviluppo", ha dichiarato il professor Paul Fowler, dell'Università di Aberdeen in Scozia. "Ciò che è ancora più preoccupante è che queste particelle entrano anche nel cervello umano in via di sviluppo. Ciò significa che queste nanoparticelle possono interagire direttamente con i sistemi di controllo degli organi e delle cellule del feto umano", ha aggiunto. "La regolamentazione della qualità dell'aria dovrebbe riconoscere il trasferimento dell'inquinamento atmosferico durante la gestazione, e agire per proteggere le fasi più sensibili dello sviluppo umano", ha dichiarato il professor Tim Nawrot dell'Università di Hasselt in Belgio, che ha co-condotto lo studio.