6/12 ©Ansa

“Il voto del Parlamento Europeo che mette al bando i motori termici dal 2035 – dice Masiaj - ribadisce un'impostazione ideologica a favore dell'elettrico e pone in serio rischio la filiera dell'auto italiana e continentale. Una scelta, quella dei parlamentari europei, che non prende in considerazione un comparto produttivo fondamentale e strategico per le economie europee e che mette in serio pericolo, come evidenzia Anfia e come ribadiamo da tempo, 70mila posti di lavoro"