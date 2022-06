2/10 ©IPA/Fotogramma

In base all'elaborazione dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise - aggiornati alle 8 del 5 giugno - il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 1,969 euro al litro (1,952 il valore del 2 giugno), con i diversi marchi compresi tra 1,953 e 1,986 euro al litro (no logo 1,966)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia