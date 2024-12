Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 dicembre: la rassegna stampa

I lavori sulla Manovra, con le pensioni al centro, l'incontro del governo con Stellantis, l'attentato di Kiev contro un generale di Putin e la fossa comune scoperta in Siria. Oltre alla vittoria della Juventus, in Coppa Italia, contro il Cagliari. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola