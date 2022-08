Inquinamento incendi, i possibili effetti negativi su salute bimbi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Arriva dall’UC Davis, l’Università della California, il nuovo studio sui rischi negativi che l’esposizione all’inquinamento atmosferico ha sui bambini. La ricerca, pubblicata sulla rivista New Directions for Child and Adolescent Research, evidenzia come i disastri legati ai cambiamenti climatici hanno una correlazione sulla nostra salute. Dopo aver esaminato i campioni di sangue di oltre 100 bambini di età compresa tra i 9 e i 10 anni nell’area di Sacramento (California), i ricercatori hanno esaminato gli effetti delle polveri sottili presenti nell’aria sui soggetti sotto campionatura. E i risultati non sono per nulla positivi.