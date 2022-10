Emicrania, nei neuroni la causa dell’ipersensibilità alla luce

Cosa dice lo studio

approfondimento

Lo studio, pubblicato sul Journal of Headache and Pain, aprirebbe la strada non solo a possibili cure mirate per gli effetti visivi del mal di testa, ma anche per altre patologie dalle caratteristiche simili, come l’epilessia. Per il fatto che il mal di testa porti ad una diminuzione dell’attività dei neuroni nella corteccia visiva, la relazione tra emicrania e ipersensibilità alla luce è stata considerata per molto tempo in contraddizione. La ricerca fa il punto proprio su questo contrasto: i neuroni, durante l’emicrania, sono effettivamente meno attivi, ma riescono allo stesso tempo a sincronizzarsi più in fretta. La risposta collettiva della corteccia visiva, in questo modo, è in grado di propagarsi con un’efficacia addirittura esagerata.