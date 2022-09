Fecondazione, embrioni con il Dna di 3 genitori sviluppano normalmente

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Uno studio cinese pubblicato sulla rivista Plos Biology ha dimostrato che negli embrioni ottenuti con il Dna di tre individui non si osservano anomalie nelle prime fasi di sviluppo. La ricerca si affianca ad altre che in passato erano riuscite a dimostrare l’efficacia della tecnica, dichiarata sicura, ponendosi questa volta come una risposta definitiva.

Cosa dice lo studio

Non ci sarebbero anomalie nelle prime fasi di sviluppo degli embrioni ottenuti grazie al Dna di tre individui, utilizzando cioè il Dna dei due genitori e il Dna mitocondriale di una donatrice. Un gruppo di ricercatori cinesi guidati da Wei Shang del Chinese Pla General Hospital di Pechino, ha realizzato uno studio ad hoc per dimostrare la sicurezza di questa tecnica di procreazione medicalmente assistita. Questa, che punta ad evitare la trasmissione di malattie legate al Dna mitocondriale, era già stata messa a punto nel 2016 in Messico, e aveva portato alla luce un bambino nato da ‘tre genitori’. Nonostante non sia una tecnica approvata in tutti i Paesi al mondo, era già stata dichiarata sicura grazie ad altre ricerche. Quest’ultimo studio ne certifica l’affidabilità, ma come è stato svolto?