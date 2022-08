Dna, la somiglianza tra i sosia è anche genetica

Lo indica un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Barcellona, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cell Reports . Guidati dal genetista Manel Esteller, gli esperti hanno messo a confronto 32 coppie di sosia provenienti da tutto il mondo, individuate e fotografate da un artista canadese. “Per decenni l’esistenza di individui che si assomigliano senza avere alcun legame familiare è stata descritta come un fatto provato, ma solo in termini aneddotici e senza alcuna giustificazione scientifica”, spiega Esteller. “L’uso più diffuso di Internet e dei social network per la condivisione di immagini ha fatto sì che oggi siamo in grado di identificare e studiare queste persone”.

Oltre a essere molto simili fisicamente, i sosia si assomigliano anche dal punto di vista genetico. Infatti, nonostante l’assenza di legami di sangue, è possibile trovare molte caratteristiche in comune nel loro Dna. Queste possono determinare un’altezza e un peso simili, oltre alla condivisione di alcune caratteristiche comportamentali, come il tabagismo.

Sosia, ecco le somiglianze “invisibili”

Le 32 coppie di sosia reclutate erano state fotografare dall’artista canadese Francois Brunelle. Pur non avendo alcun legame di parentela tendevano ad assomigliarsi moltissimo. I partecipanti hanno completato un questionario sulle loro caratteristiche biometriche e sul loro stile di vita, mentre il grado di somiglianza dei loro volti è stato valutato in modo oggettivo usando tre diversi algoritmi di riconoscimento facciale. Nel 75% dei casi (25 coppie su 32) la somiglianza dei volti è stata riconosciuta da almeno due software: 16 coppie, in particolare, sono state valutate come somiglianti da tutti e tre gli algoritmi.



Inoltre, l’analisi dei campioni di saliva prelevati dai partecipanti ha permesso di verificare che tra i sosia c’era una forte somiglianza anche a livello del Dna. Quest’ultima è stata valutata sulla base di oltre 19mila polimorfismi a singolo nucleotide, il tipo più comune di variazione genetica tra le persone. Esistono però alcune differenze per quanto concerne i meccanismi di regolazione del genoma (epigenetica) e il microbioma, due aspetti che risentono molto dell’influenza dell’ambiente. Nelle coppie di sosia sono risultati correlati anche alcuni tratti fisici, come il peso e l’altezza, oltre a tratti comportamentali quali l’abitudine al fumo e il livello di istruzione.

L’utilità dello studio



Anche se il numero dei sosia preso in esame non è dei più alti, i ricercatori pensano che lo studio abbia comunque una sua solida base statistica e ritengono che potrebbe avere delle applicazioni nella medicina forense e negli screening di prevenzione. Le similitudini a livello del Dna, infatti, sarebbero utili per ricostruire l’identikit dei ricercati o dedurre dall’analisi facciale quali persone potrebbero avere mutazioni genetiche associate a patologie.