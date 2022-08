Positivo a Covid, vaiolo scimmie e Hiv. Il medico: "Nessun allarmismo"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Un catanese 36enne, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie, al Covid e all'Hiv. Il paziente, che ora è in buone condizioni di salute ed è stato dimesso, è stato ricoverato per poco più di due settimane dal 5 luglio nell'ospedale San Marco del Policlinico universitario di Catania. "Il caso non deve suscitare allarmismi ingiustificati, monkepox e Sars-Cov-2 hanno vie di trasmissione differenti", ha dichiarato Arturo Montineri, direttore dell’Uoc Malattie infettive dell’ospedale San Marco di Catania, l'infettivologo che ha avuto in cura il paziente.

"Il fatto che fossero contemporaneamente presenti rappresenta una coincidenza. È un singolo caso clinico, quindi la sua rilevanza statistica epidemiologica è relativa", ha aggiunto.