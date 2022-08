Il curioso caso, primo mai segnalato in letteratura, ha coinvolto un uomo siciliano di 36 anni, reduce da un soggiorno a Madrid nei giorni compresi tra il 16 e il 20 giugno. A descriverlo sono stati i ricercatori dell'Università e del Policlinico Rodolico - San Marco di Catania, insieme ai colleghi del policlinico Giaccone di Palermo, in un articolo apparso sulla rivista scientifica “Journal of Infection”