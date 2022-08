Chirurgia plastica, boom di richieste negli Stati Uniti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Al termine del periodo più duro della pandemia di Covid-19, tutt’ora in corso, negli Stati Uniti sono aumentate in modo esponenziale le richieste per gli interventi estetici. Lo indicano i risultati del sondaggio “Inaugural ASPS Insights and Trends Report: Cosmetic Surgery 2022”, condotto tra i chirurghi estetici dall’American Society of Plastic Surgeons. Il 76% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato che le richieste sono aumentate. Per il 30% dei chirurghi il lavoro è almeno raddoppiato. I medici spiegano che non è cresciuta solo la domanda di procedure, ma anche la cifra che i pazienti sono disposti a spendere. Il 17% degli esperti parla di un aumento sostanziale della cifra media, mentre il 59% ne denota almeno un leggero incremento.