Tenta la rinoplastica "fai da te" con colla e tutorial

Ci sono molte cose che si possono fare da soli, basta avere un po' di inventiva, gli strumenti giusti, e abilità nell’utilizzare la tecnica corretta. Basti pensare ad alcuni lavoretti "fai da te" in casa. Poi ci sono ovviamente tante cose che non è pensabile fare da soli e per cui è indispensabile ricorrere a un professionista, tra cui la chirurgia. Ovvio no? Non per un uomo proveniente dal Brasile, finito in ospedale dopo aver cercato di rifarsi il naso da solo, in casa, utilizzando tutorial di YouTube e super colla.