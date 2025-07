Cina, 30 morti a Pechino per le forti piogge

Mondo

Nella giornata di venerdì piogge torrenziali si sono abbattute sulla contea di Kerr, in Texas, causando almeno 27 morti (18 adulti e nove bambini) e molti dispersi. Si cercano diverse bimbe e ragazze di un campo estivo travolto dalle alluvioni. Salvate 237 persone, di cui 167 in elicottero. Autorità locali: 'Nella zona non abbiamo sistema di allerta'. Messaggio di cordoglio di Mattarella al presidente Usa: 'Profonda vicinanza'