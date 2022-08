Anziani: più longevi con una camminata di 10 minuti al giorno

Lo studio



approfondimento

Caldo nemico degli anziani: gli effetti di una scarsa idratazione

Le linee di indirizzo sull'attività fisica per gli adulti, indipendentemente dall'età, consigliano di svolgere almeno 150 minuti a settimana di attività a intensità moderata o 75 minuti a intensità elevata. Ma, con l'avanzare dell'età, tende ad aumentare la sedentarietà. "Il nostro studio suggerisce che camminare almeno un'ora alla settimana è benefico per le persone di età pari o superiore a 85 anni. In parole povere, 10 minuti ogni giorno", ha riferito Moo-Nyun Jin dell'ospedale Sanggye Paik dell'Università di Inje, a Seoul.



I risultati



Per giungere a questa conclusione, il team di ricerca ha analizzato la correlazione tra la deambulazione e i rischi di mortalità per tutte le cause e, in particolare per quelle di tipo cardiovascolare, tra gli anziani di età pari o superiore a 85 anni. Per farlo gli studiosi hanno utilizzato le informazioni contenute nel database Senior del servizio di assicurazione sanitaria nazionale coreano (NHIS), studiando le cartelle cliniche di 7.047 anziani che sono stati sottoposti al programma di screening sanitario nazionale coreano dal 2009 al 2014. Ai partecipanti è stato chiesto di completare un questionario sull'attività fisica nel tempo libero con informazioni dettagliate sul tempo dedicato ogni settimana alla camminata a passo lento, all'attività ad intensità moderata, come andare in bicicletta, e camminare a passo svelto, e all'esercizio fisico ad intensità elevata come la corsa.

È così emerso che gli anziani che camminavano almeno un'ora a settimana avevano rispettivamente il 40% e il 39% di rischio inferiore di mortalità per tutte le cause e cardiovascolare, rispetto ai coetanei inattivi.