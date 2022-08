Il 20 agosto è la Giornata mondiale delle zanzare

Oggi è il World Mosquito Day, ovvero la Giornata mondiale delle zanzare , l’appuntamento che il 20 agosto di ogni anno ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione mondiale sui rischi derivanti dalle punture di zanzara, e in particolare sulle malattie che questi fastidiosi insetti sono in grado di diffondere. La data scelta per la ricorrenza non è casuale: cade infatti nel giorno in cui, nel 1897, il premio Nobel Ronald Ross scoprì il collegamento tra la femmina di zanzara Anopheles e la trasmissione della malaria.

Quante specie di zanzare esistono



Oggi sappiamo che esistono al mondo più di 3.500 tipi di zanzare, solo alcune delle quali pungono. Sono le zanzare femmina a pungere, perché necessitano del sangue come fonte di proteine per le loro uova. In molti casi, la puntura di una zanzara può scaturire un fastidioso prurito destinato a scomparire nel tempo, nulla di più. Eppure, come detto, questi insetti sono responsabili della trasmissione di molte gravi malattie - dal parassita della malaria trasmesso dalle specie Anopheles, ai virus che causano la febbre gialla e la dengue, West Nile, Zika e Chikungunya -, che colpiscono più di 700 milioni di persone ogni anno. "In Italia abbiamo circa 70 specie, tra cui le più diffuse sono sicuramente la zanzara comune, la zanzara tigre e la zanzara coreana: quest'ultima mostra una grande adattabilità anche alle basse temperature", ha spiegato Ester Papa, Technical Manager di Rentokil Italia.



Strategie per evitare punture



Esistono diversi accorgimenti per ridurre il rischio di essere punti dalle zanzare e quindi di contrarre le malattie infettive da esse veicolate. Per prevenire le punture, in generale, è consigliabile indossare pantaloni e maglie a maniche lunghe, possibilmente con colori chiari, e utilizzare un repellente per insetti sulla pelle. In casa, se possibile, è opportuno installare le zanzariere. Tra i consigli degli esperti anche quello di eseguire un'accurata pulizia del giardino o del terrazzo. In questi ambienti l'erba troppo alta, specie se umida, costituisce un ambiente ideale in cui le zanzare possono deporre le uova. In giardino si possono anche utilizzare piante come basilico, lavanda, timo, limone, che grazie ai loro aromi possono tenere a distanza le zanzare.

Diversi studi, inoltre, hanno identificato l'acido lattico, prodotto durante gli allenamenti, come una sostanza chimica da cui le zanzare sono attratte. Quindi il consiglio è lavarsi con il sapone subito dopo e asciugarsi bene.